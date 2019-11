Il logo aziendale è la prima cosa che i clienti notano all’inizio della loro esperienza sul sito di un’azienda, ma il motivo per il quale non si dovrebbe trascurare la ricerca del logo perfetto sta nel fatto che un logo efficace può incrementare le vendite più di qualsiasi altra cosa al mondo.

Questo perché l’esperienza visiva ed emotiva della nostra mente esercita un impatto incredibile sul modo in cui percepiamo e sentiamo le cose. Se attribuisci la giusta combinazione di qualità a un logo, pertanto, probabilmente aumenterai le tue vendite. Come fare? Quali le componenti fondamentali che un buon logo devo avere?

Rafforzare l’impatto del brand sui tuoi potenziali clienti

La citazione storica “Non c’è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione” in questo caso è proprio azzeccata. Se il cliente ha sentito parlare del tuo prodotto, l’ha visto in televisione, oppure ha avuto modo di conoscerlo tramite un’interazione su internet, andrà a cercare altre informazioni a riguardo ed è proprio allora che vedrà il tuo logo per la prima volta.

Se il logo è inquietante, deprimente, irritante , o disgustoso in qualsiasi modo, perderai il cliente seduta stante. Ti sembra giusto? No, ma il mondo imprenditoriale funziona proprio così.

Indipendentemente da quanto siano fantastici o efficienti il tuo brand e i tuoi prodotti, se il logo ha un aspetto negativo, il cliente lo registrerà come tale e non penserebbe nemmeno di fare acquisti da te.

Si verifica esattamente il contrario quando i clienti vedono loghi che trasmettono loro energia ed entusiasmo. In tal caso il ciclo di vita del cliente aumenterà, in quanto, attratto dal logo, vorrà conoscere meglio il tuo brand. Ecco perché la Mattel vende le Barbie in confezioni rosa acceso – quale ragazza – grande o piccola – non vorrebbe avere un giocattolo venduta in un involucro così brillante?

Usare il colore per richiamare fiducia e sicurezza

Forse vuoi una raffinata Ford Mustang per sfrecciare sui tratti non trafficati della strada davanti a casa tua, ma vuoi anche una casa automobilistica di cui poterti fidare in base alla sua attività comprovata, ai termini di servizio e all’esperienza. Il rassicurante logo blu della Ford diffonde l’idea della stabilità e dell’affidabilità, come dovrebbe fare qualsiasi azienda presente sul mercato da 100 anni. Quel senso di lealtà senza troppi scandali oltre che il profilo emblematico della Ford come un vero pioniere dell’industria automobilistica può fare molto.

Distinguersi dalla massa

Per fare un esempio calzante, ci sono milioni di aziende informatiche, ma la Apple si distingue nettamente dalle altre per la sua forma singolare, l’icona non tecnica e la gamma di colori che ha incorporato nel corso dell’anno. È un equilibrio delicatissimo da adottare quando si crea un logo nuovo. Deve essere immediatamente riconoscibile dai consumatori di tutto il mondo, unico per non essere confuso con qualsiasi altra cosa, eppure rappresentativo del settore in cui lavori. Lo swoosh della Nike è un altro ottimo esempio. Tutte le altre calzature hanno un proprio simbolo, ma nessuno è altrettanto noto in tutto il mondo. Questo logo e quello della Apple sono entrambi ottimi esempi di come spesso un logo semplice possa essere la soluzione giusta. Ma trovare quel design semplice può essere difficile se realizzato in-house. Ecco perché molte aziende si appoggiano a servizi per la progettazione di loghi di un fornitore di terze parti che ha l’esperienza e la competenza per trovare quella combinazione vincente.

