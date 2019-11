Roma e nuova mobilità: per oltre 1 su 2 le app aumentano la sicurezza

I veicoli elettrici sono il vero futuro della mobilità? Secondo il 41% dei romani sì, come rivela l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni1, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia. Oltre a questi, secondo gli abitanti della capitale a popolare le strade delle città italiane saranno sempre più auto a guida autonoma (33%) e auto connesse (18%) cioè in grado di collegarsi a sistemi di monitoraggio dello stile di guida o app per controllo remoto. Più scettici sullo sharing: solo l’8% dei romani pensa che la condivisione di mezzi privati sia la soluzione più utile.

Il successo di queste innovazioni, tutte ad alto contenuto tecnologico, secondo gli intervistati sarà dettato dalla capacità di migliorare la mobilità. In che modo? Secondo il 41% la tecnologia può ridurre l’impatto ambientale, per il 31% consente di risparmiare e per il 22% aumenta la sicurezza, riducendo anche il numero di sinistri. Un ulteriore 6% vede un aumento del comfort.

Tecnologia e stili di guida

A proposito di sicurezza, i romani sono consapevoli che alla guida non sono proprio irreprensibili: tra i comportamenti da migliorare e su cui intervenire, il 78% degli intervistati indica l’utilizzo dello smartphone, il 35% i sorpassi pericolosi e un ulteriore 35% il mancato utilizzo delle frecce. Nella lista dei comportamenti proibiti più ricorrenti anche la guida troppo sportiva (31%), il mantenimento delle distanze di sicurezza (29%), i cambi di direzione o corsia improvvisi (22%), le manovre e frenate brusche (10%).

Grazie alla tecnologia satellitare è oggi possibile tracciare e analizzare le abitudini di guida, monitorandole attraverso un’app, soluzione che sembrano apprezzare in molti: il 65% degli intervistati ritiene aumenti la sicurezza, il 24% che faccia risparmiare su consumi e polizza e il 12% la trova addirittura divertente, come una sorta di gioco. L’8% la trova invece un po’ invadente.

Oltre al rilevamento dello stile di guida (25%) i romani ritengono utili molti servizi tramite app per l’auto. Quali? Si va dalla semplice funzione di navigazione e infotraffico (59%) al rilevamento automatico dei danni in caso di incidente (31%), fino all’app che aiuta a trovare parcheggio (31%)!

Auto elettriche e mezzi alternativi

Sono moltissimi (59%) i romani propensi all’acquisto di un’auto elettrica o ibrida, sia perché fa risparmiare grazie alla riduzione dei consumi, sia perché può ridurre le emissioni di CO2. Tuttavia, il 41% degli abitanti del capoluogo laziale è ancora restio ad acquistarne una, perché pensa che costi troppo (24%), o non saprebbe dove ricaricarla (12%).

Auto a guida autonoma

Se il problema è l’autista, meglio eliminarlo ed affidarsi ad un software? Secondo la ricerca, la maggioranza dei romani (56%) ha una considerazione positiva delle auto a guida autonoma perché più sicure anche per chi di solito non è a suo agio al volante o non pratico dei parcheggi ed anche nel caso in cui si debba affrontare un viaggio – magari anche lungo – e ci si senta stanchi. Tuttavia, il 32% ancora diffida, temendo malfunzionamenti tecnologici e di non poter intervenire e il 14% dichiara che non vorrebbe mai rinunciare al piacere di guidare!

“La tecnologia di scatole nere e app rivoluziona il mondo dell’RC Auto e anche l’esperienza di guida – commenta Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni – Sara dispone di una soluzione che, grazie ai sistemi di rilevamento dello stile di guida, permette di personalizzare davvero la tutela assicurativa, premiando i comportamenti più virtuosi. La visualizzazione su app in tempo reale della performance stimola a migliorare il proprio stile di guida, svolgendo quindi un ruolo di coaching che sensibilizza ad una maggiore sicurezza e, al contempo, premia con sconti chi rispetta le buone norme di guida”

1Indagine CAWI condotta dall’istituto di ricerca Nextplora su di un campione rappresentativo della popolazione italiana per quote d’età, sesso ed area geografica.

Copia & Incolla: perché questo titolo? Perché i contenuti di questa categoria sono stati pubblicati SENZA ALCUN INTERVENTO DELLA REDAZIONE. Sono comunicati stampa che abbiamo ritenuto in qualche modo interessanti, ma che NON SONO PASSATI PER ALCUNA ATTIVITÀ REDAZIONALE e per la pubblicazione dei quali Tech Economy NON RICEVE ALCUN COMPENSO. Qualche giornale li avrebbe pubblicati tra gli articoli senza dire nulla, ma noi riteniamo che non sia corretto, perché fare informazione è un’altra cosa, e li copiamo ed incolliamo (appunto) qui per voi.