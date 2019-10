Hack the Cloud per la sostenibilità ambientale

Tecnologia cloud applicata alla sostenibilità ambientale il tema di il tema di Hack the Cloud , che si terrà a Milano, presso l’Università di Milano-Bicocca, dal 5 al 7 novembre, e sul quale gli studenti saranno chiamati a trovare soluzioni innovative sfruttando la Container Platform GARR

Nato dalla collaborazione tra Rete GARR e Università di Milano-Bicocca, l’ hackaton rappresenta una occasione di formazione per gli studenti, per i quali è previsto il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso un Open Badge. Uno degli ideatori dell’evento, Leonardo Mariani, professore ordinario dell’Università di Milano-Bicocca , la definisce una occasione di formazione oltre a un modo per avvicinarsi alla tecnologia in modo ludico.

Oggi spesso si fa ricorso all’hackaton come strumento di supporto alla co-progettazione. Quali sono i motivi per i quali organizzare un hackaton ha ancora senso e non è solo cavalcare una moda?

Credo che in questo caso l’hackathon sia uno strumento efficace per avvicinare in maniera proficua gli studenti alle nuove tecnologie in un contesto ludico. Non a caso il nostro evento inizia con una giornata di formazione con sessioni hands-on dedicata alle tecnologie Cloud a cui segue la competizione dove gli studenti potranno sfruttare le conoscenze acquisite il giorno precedente.

Inoltre, la formula scelta prevede di cambiare tema ogni anno. Questo permette di selezionare sempre una tematica calda ed ottenere quindi dai partecipanti idee originali per problemi attuali che possono essere ulteriormente sviluppate a conclusione dell’evento.

Quando si parla di cloud si parla anche di lock in. In che rapporto sono le due cose? Quanto scegliere oggi un servizio in cloud lega ad una specifica piattaforma? Quale l’antidoto (se c’è)?

Quando si lavora con servizi e piattaforme cloud il rischio di lock in è evidente, seppure questo vari in base a come il Cloud viene utilizzato. Ad esempio lavorare allo strato IaaS genera tipicamente minori rischi di lock-in rispetto agli strati PaaS e SaaS. Trovare degli antidoti è complicato perché oltre alle soluzioni tecniche, probabilmente già disponibili, è necessario definire regole chiare che mitighino e contrastino questi rischi.

Si tratta comunque di tematiche che vanno al di là dell’obiettivo dell’hackathon che vuole più semplicemente avvicinare gli studenti al mondo e alle tecnologie Cloud, andando ad integrare quanto già visto a lezione.

Nella vostra iniziativa alla parola cloud si associa “Hack”. Cosa insegna l’hacking ai ragazzi?

Hack per noi vuol dire saper utilizzare creatività e fantasia, senza perdere di efficacia, nell’approcciare lo sviluppo di servizi cloud. Inoltre hack richiama ovviamente anche la parola hackathon, cioè la competizione.

Cosa serve a suo avviso per una innovazione sostenibile? La tecnologia cloud può contribuire alla sostenibilità economica, sociale, culturale?