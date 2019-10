Immagini satellitari e AI per l’illuminazione di Roma

Immagini dallo spazio e intelligenza artificiale per l’illuminazione pubblica di Roma. È il progetto sperimentale che propone Minsait, società di Indra, insieme all’ utility romana Acea e alla startup Studiomapp. specializzata in algoritmi di IA applicati ai dati geo-spaziali.

Minsait, la società di Indra leader in IT e trasformazione digitale, ha sviluppato una soluzione sperimentale di Data Analytics in grado di elaborare e trasmettere i dati sull’illuminazione pubblica della Capitale. Questi dati – estratti dalle immagini satellitari diurne e notturne catturate dall’algoritmo di intelligenza artificiale creato da Studiomapp – vengono tradotti in una dashboard che consente agli operatori di Acea di ricevere le informazioni in modo semplice e fruibile sui propri dispositivi ed eseguire gli interventi necessari.

La soluzione, che è stata realizzata nell’ambito del programma di innovazione OPEN ITALY organizzato dal Consorzio ELIS, è stata presentata a Milano durante l’evento SMAU, l’evento internazionale B2B dedicato all’Open Innovation e all’innovazione a 360°.

L’utilizzo delle immagini satellitari permette di monitorare la qualità dell’illuminazione pubblica e artistica su ampie aree di territorio, identificando punti opachi ed elementi come la vegetazione che possono limitare l’illuminazione.

Il progetto mira a garantire un sistema di illuminazione all’avanguardia per i cittadini, che beneficeranno di un servizio rapido, innovativo e tecnologicamente avanzato che porta la Capitale verso un modello di illuminazione intelligente, uno dei pilastri fondamentali della Smart City del futuro.

La proposta apre infatti le porte ad altre possibili applicazioni nel campo della Smart City, come il monitoraggio di altre tipologie di asset strategici. In quest’ottica, l’uso delle immagini satellitari consente di monitorare la presenza di cumuli di rifiuti e discariche abusive nelle vicinanze di impianti, o di altri asset, collocati

nelle periferie urbane. Le potenzialità di questa tecnologia sono molteplici, per questo il gruppo di lavoro sta valutando l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per misurare puntualmente la qualità della luce nei quartieri, o dei monumenti artistici, o per monitorare cantieri di lavoro e le infrastrutture idriche ed elettriche.

Un progetto di innovazione aperta e collaborativa

Minsait, Acea e Studiomapp hanno sviluppato il progetto nel quadro di OPEN ITALY, il programma di innovazione aperta e collaborativa del Consorzio ELIS.

La presentazione presso Smau Milano del 23 ottobre segna il termine della fase di co-innovazione, dove team multiaziendali, Startup e giovani talenti hanno collaborato nello sviluppo di progetti che rispondano alle sfide di innovazione per contribuire alla digitalizzazione del Paese.

Dieci team racconteranno i risultati concreti di 12 settimane di lavoro agli Amministratori Delegati delle aziende della community di Open Italy, tra cui il CEO di Minsait in Italia, Pedro Garcia e il Chief Innovationa and Information Officer di Acea, Massimiliano Garri. Un’opportunità quindi, per le Startup che hanno partecipato per proseguire la collaborazione mediante accordi commerciali abilitanti per lo sviluppo del loro potenziale.

OPEN ITALY favorisce il dialogo e la collaborazione tra le grandi imprese, le Startup italiane e i giovani talenti appassionati d’innovazione grazie alla creazione di un canale di sviluppo del business. Il programma sancisce accordi commerciali e di vendita tra grandi aziende e startup innovative con la definizione e l’inserimento delle loro soluzioni nel portfolio delle grandi imprese.

