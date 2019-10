Sondaggi online: ecco i migliori

Da molto tempo esistono aziende che si occupano delle indagini di mercato ed hanno come obiettivo il capire quali sono le tendenze e le preferenze dei consumatori. Queste informazioni vengono richieste dalle grandi aziende che vogliono capire come migliorare i loro prodotti.

Gli argomenti trattati nei questionari sono moltissimi: telefoni, tecnologia, auto, cibo, viaggi e molto altro. Per invogliare le persona a rispondere con la massima serietà vengono dati in cambio dei compensi in denaro o in buoni spendibili.

I panel di sondaggi retribuiti online non sono altro che dei siti a cui si possono iscrivere gratuitamente i maggiorenni. Non vengono chiesti soldi in cambio ma bisogna completare il proprio profilo per permettere l’invio dei sondaggi adatti.

Pagamenti

Alcuni panel preferiscono pagare con PayPal, o con bonifico bancario. Altri ancora pagano con assegno, anche se c’è da dire che questa modalità sta scomparendo. Altri panel invece permettono di scegliere tra pagamento in denaro o con buoni spendibili, ed altri pagano solo con buoni.

I migliori panel per sondaggi online

LifePointsPanel è una nuova piattaforma dove si trovano due panel famosi: GlobalTextmarket e MySurvey. Paga su PayPal ed è molto affidabile.

Toluna è una community oltre che sito di sondaggi. Paga con assegno al raggiungimento di 35 euro o con buoni e premi. Oltre ai sondaggi retribuiti si può guadagnare anche con i microsondaggi a risposta rapida. Questo panel permette anche di guadagnare testando dei prodotti direttamente a casa propria. Il materiale da testare viene inviato gratuitamente e rimane al termine della prova.

Centro di Opinione, piattaforma che esiste da tempo ed anche una delle più usate. Paga in denaro con PayPal o con premi.

Nielsen.net, panel gestito da un’azienda tedesca che manda sondaggi pagati da 50 centesimi fino a un massino di 2 euro. Raggiunta la soglia minima di 5 euro si può richiedere il pagamento su conto PayPal o con premi.

MarketAgent, un panel di sondaggi che paga al raggiungimento della soglia minima di 2 euro, sia con PayPal che con Skrill. Con l’iscrizione si ricevono 150 punti che equivalgono a 1,50€.

ODC-Opinion people, questa piattaforma paga con bonifico bancario o con premi, a seconda delle preferenze, ed in più regala dei punti al completamento dell’iscrizione.

Greenpanthera, panel di recente realizzazione. Questo ha un aspetto molto positivo: gli utenti sono pochi ed è facile avere molti questionari a cui rispondere. Al completamento dell’iscrizione regala l’equivalente di 5 $. Per farsi pagare non c’è che da cliccare sul tasto “ritiro” ed è possibile guadagnare anche invitando gli amici a iscriversi. È presente anche una selezione di negozi dove acquistare online con uno sconto fino al 30%.

Idee e Opinioni Nextplora è un portale più piccolo rispetto a Toluna e a Nielsen, ma ha un flusso costante di questionari (3/4 a settimana) rapidi da compilare. In genere ci vogliono 10 o 15 minuti per completare ogni sondaggio.

Surveyeah è un panel di sondaggi italiano. Questo segmenta molto la quantità di internauti dediti ai sondaggi online, permettendo quindi di trovare un buon numero di sondaggi retribuiti piuttosto bene.

In genere c’è molto interesse per persone over 50, per persone con figli e per i liberi professionisti. Il pagamento avviene con ricariche PayPal o con buoni Amazon.