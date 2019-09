E-commerce in crescita: è il momento di Start and Scale

Nel 2019 il valore degli acquisti online toccherà i 31,5 miliardi di euro, con un incremento del 15% rispetto al 2018 e settori in crescita costante come Beauty (+26%), Arredamento & Home Living (+26%), Food&Grocery (+39%), secondo i dati dell’Osservatorio eCommerce B2c. Importante anche il numero di utenti che, secondo Statista, dovrebbe ammontare a 41,2 milioni entro il 2023, per un commercio elettronico che già nel 2019 presenta una penetrazione superiore al 7% del totale consumi retail.

Professionisti e appassionati del settore eCommerce si incontreranno a Milano, presso il Talent Garden Calabiana, il 26 settembre in occasione del PrestaShop Day, evento promosso da PrestaShop, la piattaforma di e-commerce leader in Europa e America Latina, e sponsorizzato da PayPal, e Hirooks, AliExpress, OVH, Nexi, AmazonPay.

Quali i temi trattati?

Tema centrale di questa edizione Start and Scale, processo che dalla definizione degli obiettivi porta direttamente all’applicazione delle migliori tattiche strategiche nell’e-Commerce. Un’occasione per startupper, manager, imprenditori o anche solo curiosi per capire come iniziare ad implementare il proprio business e vedere risultati concreti, oltre che per affinare una strategia di scale-up avviata.

Ad aprire l’evento Alexandre Eruimy, CEO di PrestaShop, che passerà la parola ai portavoce di Netcomm, Valentina Filippini, Legal&Compliance Specialist, e PayPal, incaricati di guidare insieme a Daniele Albanese, CEO di Cippest, e Patrick Barratin, CTO di Pix Group, la tavola rotonda Start and Scale, durante la quale si annunceranno importanti novità nel campo dell’ePayment e si analizzeranno le strategie per sviluppare e accrescere un business vincente. Moderatore del panel sarà Luca Mastroianni, Country Manager Italy di PrestaShop.

Diversi i workshop di formazione e aggiornamento dedicati ai professionisti e agli studenti che desiderano approfondire tematiche specifiche.

Ospiti del PrestaShop Day 2019 Roberto Grassi, Head of SMBs and Partners for Italy, France and Spain di AmazonPay, Barbara Brunelli, Sales Director UK and Italy di Trusted Shops, Gianluca Binelli, CEO and Founder di Booster Box, Paola Trecarichi, Senior Head di HiPay – che illustrerà i nuovi scenari in termini di pagamenti digitali – Valentino Bergamo, CEO di Calicant.us – che presenterà le stretegie per avere successo nell’ambito dell’Commerce management.

Cosa fare per iniziare e crescere nell’e-commerce?

Lo start and scale necessita non solo di occasioni di networking, come quelle offerte dal Prestashop Day, ma anche di conoscenza in merito a trend, statistiche, numeri, previsioni sul futuro del commercio elettronico ed entrare a far parte di un ecosistema di esperti basato sul sostegno reciproco indispensabile per iniziare una nuova attività o per migliorarne una già avviata.

“La community– commenta Alexandre Eruimy, CEO of PrestaShop – è sempre stata al centro di PrestaShop. PrestaShop Day, o PSD, è soprattutto un momento e un luogo in cui tutti nel nostro ecosistema possono incontrarsi. Per noi è il momento più importante dell’anno e siamo orgogliosi di ospitare un evento così importante”.

In collaborazione con PrestaShop