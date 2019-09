La nuova agenda digitale della Commissione la chance per la crescita

Centinaia di innovatori ed esperti di tecnologia si sono dati appuntamento oggi a Bruxelles per la quarta edizione della EIT Digital Conference, all’insegna del motto ‘For a strong digital Europe” per discutere questioni di primaria importanza per il settore digitale e provare di persona più di 50 demo di prodotti e servizi di nuova generazione. In apertura di conferenza, l’amministratore delegato dell’organizzazione, Willem Jonker, ha illustrato chiaramente i punti di forza e di debolezza del continente nel settore del digitale, sottolineando come soltanto uno sforzo concertato di tutti gli attori in gioco possa sostenere la competitività di un settore che è vitale per il successo economico dell’Europa.

Nella sua “agenda for Europe”, la neoincaricata Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha delineato, fra le sue sei principali priorità, i piani per un’”Europa adatta all’era digitale”. Di essi fanno parte proposte legislative nel campo dell’Intelligenza Artificiale, degli standard 5G e un dei Servizi Digitali.

“Alcuni potrebbero dire che siamo più bravi a regolare e pianificare che a mettere in atto” ha detto Jonker. “Possiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto in termini di protezione della privacy dei cittadini, ma restrizioni e regole da sole non daranno vita a dei Google, Facebook o Apple in Europa. Non basta avere un’Agenda Digitale per l’Europa; dobbiamo avere anche un’economia digitale!”.

L’Europa ha un grande potenziale per mettersi in pari con i propri concorrenti e vincere la corsa alle piattaforme di dati per l’industria, o per le applicazioni etiche della intelligenza artificiale. Ha i talenti e le innovazioni che servono per crescere e ottenere un successo commerciale globale. Per questo, avrà bisogno di uno sforzo comune da parte dell’industria, del mondo della ricerca, dell’Università e dei politici, che dovranno muoversi insieme nella stessa direzione.

EIT Digital è l’organizzazione che può meglio produrre risultati in Europa nel campo dell’innovazione digitale, dello sviluppo di talenti, del supporto all’imprenditoria e nel connettere fra loro i diversi ecosistemi europei. Il nostro ecosistema virtuale ha abbastanza forza per far nascere e crescere aziende che possono competere a livello globale con le controparti asiatiche ed americane.

“Da quando è stata fondata, EIT Digital ha fornito a più di 1.500 studenti le capacità per innovare e diventare imprenditori; supportato più di 300 startup e scaleup nella loro crescita internazionale, creato più di 120 nuove imprese e lanciato sul mercato più di 380 nuovi prodotti e servizi. Plaudiamo alla determinazione della presidente in pectore della Commissione von der Leyen e la incoraggiamo a collaborare con coloro che possono realizzare con successo le nostre comuni ambizioni. Assieme possiamo lavorare per un’Europa Digitale forte! – conclude Jonker”.

