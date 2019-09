L’esperienza di Suncorp: concept store per aumentare l’engagement

Un concept store, aperto in Australia nel 2017, con servizi ed eventi rivolti ai clienti che possono esplorare servizi finanziari e assicurativi, mutui e piani pensionistici, in tutto relax. Questa l’esperienza positiva di Suncorp, che ha voluto proporre ai clienti un canale aggiuntivo innovativo: un’area retail dove esplorare le soluzioni dell’azienda progettate per le diverse esigenze.

I due negozi aperti da Suncorp, situati in un centro commerciale, riescono a intercettare un elevato traffico di visitatori, che possono avere informazioni su tutto ciò che offre l’azienda e ottenere soluzioni su misura, oltre a beneficiare di soluzioni innovative offerte dai partner dell’azienda.

Retail liquido

Lo spazio è fluido, senza banconi e postazioni fisse. Gli advisor sono dotati di PC portatili che usano nelle diverse aree del negozio quando iniziano a interagire con i clienti. Sono presenti corner dedicati ai diversi possibili bisogni dei clienti, dai servizi finanziari a quelli assicurativi o ai mutui.

Quali i servizi offerti?



All’interno del concept store vengono organizzati periodicamente workshop sui vari temi ed eventi per attirare e informare il pubblico. L’ambiente è piacevole e rilassante e in negozio si trova anche un’area dedicata alla vendita di bevande, un digital wall e un’area per bambini. Sviluppato l’uso del digital: alcuni schermi mostrano contenuti che variano in base al periodo dell’anno mentre altri evidenziano diversi eventi e promozioni.

“Il concept – afferma Fabrizio Valente, founder e AD di Kiki Lab – sta ottenendo riscontri positivi, sia in termini di soddisfazione dei clienti, con un NPS maggiore di quelli ottenuti in altri canali, sia per il volume dei contratti attivati. Rendere più accessibile e gradevole in termini retail l’esperienza del processo di scelta e acquisto dei servizi finanziari, oltre alle location di alto traffico, consente di attirare un pubblico nuovo. La sfida è mantenere sufficientemente alto il tasso di conversione per ripagare gli investimenti di location e personale qualificato”.

Altri casi di innovazione come questo di Suncorp saranno approfonditi a Milano–MiCo il 5 novembre nel corso del convegno InTail, in collaborazione con Business International. Durante l’evento verranno assegnati i premi ai vincitori degli Innova Retail Award, che intendono premiare progetti nazionali e internazionali del settore retail che si distinguono per una forte innovazione.