Con la Digital Transformation dipendenti più felici

Il 62% dei dipendenti delle aziende europee che hanno adottato l’automazione si dichiara più soddisfatto. Inoltre, il 71% riporta una maggiore soddisfazione dei clienti, il 72% ammette un miglioramento della produttività e il 62% dichiara di usufruire di più tempo da dedicare alle attività creative. Sono i dati che emergono dall’ultima ricerca ServiceNow® (NYSE: NOW), azienda leader nell’erogazione di workflow digitali cloud-based. Inoltre, due terzi del campione afferma che l’automazione ha migliorato le performance finanziarie della propria organizzazione e quasi la metà crede di aver beneficiato di una maggiore creazione di lavoro.

I dipendenti europei dichiarano che la digitalizzazione consente di automatizzare i task operativi e quindi permette di svolgere compiti e attività più significative (64%). Nonostante questo, solo il 27% delle aziende ha automatizzato i processi, lasciando oltre due terzi delle attività scoperte e manuali.

I dipendenti sono più preoccupati dai cambiamenti che dalle macchine

Si è creata molta retorica sul tema della “paura delle macchine”. I dipendenti sembrano però più preoccupati dai cambiamenti, piuttosto che dal fatto che un robot possa occupare il loro posto di lavoro:

Il 31% teme di dover imparare nuove competenze o processi e il 28% è preoccupato di dover cambiare il modo in cui lavora

Solo il 17% è preoccupato di perdere il proprio lavoro

I dipendenti delle aziende altamente digitali affermano di beneficiare di una maggiore creazione di lavoro (42%), in confronto al 23% nelle aziende meno automatizzate

L’86% del campione vede l’AI come il futuro del lavoro

Solo il 16% ha paura di essere comandato da una macchina

I dipendenti vogliono imparare e migliorare le competenze digitali

Il 66% del campione desidera imparare o migliorare le proprie digital skill

Il 15% afferma che il proprio lavoro richiede competenze digitali avanzate

Il 75% crede di possedere le capacità digitali richieste per il proprio lavoro

Solo il 18% riscontra delle difficoltà nell’adattarsi a processi di lavoro digitali

Maggiore successo finanziario

I dipendenti delle aziende più automatizzate affermano che la propria azienda ha riportato una crescita nelle revenue, migliorato gli obiettivi finanziari e ottenuto più profitti rispetto ai competitor

Il 55% dei dipendenti nelle aziende più automatizzate vede una maggiore profittabilità rispetto ai competitor. Nelle aziende meno automatizzate la percentuale è del 31%

Nelle aziende altamente automatizzate, il 21% vede una profittabilità di molto superiore, rispetto al 5% nelle altre aziende

Il 36% delle aziende automatizzate, afferma di aver superato i propri obiettivi finanziari. In assenza di automazione la percentuale scende al 16%

“Le aziende altamente automatizzate utilizzano i flussi di lavoro digitali per semplificare attività complesse, rispondere rapidamente alle necessità degli utenti e sviluppare un approccio proattivo alla gestione”. Afferma Mauro Solimene, AVP Mediterranean ServiceNow. “L’automazione permette ai dipendenti di recuperare il tempo altrimenti speso per attività non soddisfacenti e focalizzarsi su task più significativi. Il risultato è una maggiore efficienza, produttività e soddisfazione per il lavoro svolto, in confronto alle aziende con un più alto numero di operazioni manuali”.

“Attività come risolvere i problemi dei clienti sono critiche per la soddisfazione sia dei clienti che dei dipendenti. La domanda che devono porsi le aziende è come possono organizzarsi per poter avere questi benefici”. Conclude Mauro Solimene.

