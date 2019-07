Cybersecurity: i trend per i prossimi 12 mesi

Una recente indagine di Barracuda, condotta su 264 partner di canale in EMEA ha messo in luce i principali trend, il focus per i prossimi 12 mesi e le percezioni del canale sui comportamenti dell’utente finale.

I budget per la sicurezza e i servizi gestiti sono in crescita

In termini di trend generali, come prevedibile, sembra che i budget destinati alla sicurezza siano in crescita. Il 75% dei partner con cui abbiamo parlato pensa che i budget siano in aumento: il 26% è convinto che stiano crescendo in modo significativo. Aggiungiamo il fatto che il canale non ha molta fiducia nella capacità dei clienti di rimediare rapidamente ai cyberattacchi e capiamo come ci troviamo di fronte una tempesta perfetta di opportunità da cogliere. Solo il 3% crede che i suoi clienti possano rispondere rapidamente a un attacco.

Anche i servizi gestiti sembrano essere in crescita, dato che più di due terzi già offre servizi gestiti (71%) e il 24% prevede di farlo a breve, con un misero 5% di “indifferenti”.

L’email è il pensiero numero uno e il canale funge da sistema di allerta

Abbiamo interrogato i partner su molte aree del loro business ma ancora una volta la sicurezza delle email si è rivelata il focus principale. Il 33% pensa che l’email sia stato il focus principale dei clienti nel 2018, seguito dalla protezione dati (23%) e dalla sicurezza di rete (19%). Un quinto ha indicato la email security come il proprio focus per i prossimi 12 mesi, seguita a breve distanza dalla sicurezza di rete e dalla protezione dati.

E’ chiaro che il canale continua a considerare l’email security come un problema continuativo, opinione che corrisponde a quella degli utenti finali con i quali avevamo parlato in precedenza. L’aspetto incoraggiante è che il canale sembra agire nel migliore interesse dei clienti, talvolta anche quando i clienti stessi tendono a sottovalutare il problema.

L’80% pensa che la maggior parte degli attacchi arrivi via mail, rispetto al 74% degli utenti finali

L’89% pensa che il costo delle violazioni delle email sia in ascesa, rispetto al 72% degli utenti finali

Il 90% ha confermato di essere più preoccupato oggi degli attacchi via email rispetto a 5 anni fa, contro il 70% degli utenti finali.

I partner di canale sono essi stessi vittime della brand impersonation

Gli attacchi di brand impersonation, nei quali i cybercriminali fingono di essere brand familiari, sono un aspetto sul quale siamo impegnati da tempo nell’educazione degli utenti finali, ma la nostra indagine suggerisce che il canale stesso sia vittima di questa tattica. Un terzo (35%) è stato involontario protagonista di attacchi in cui il criminale ha usato il nome del partner per colpire i suoi clienti e quasi metà dei clienti (16%) è caduta nel tranello. D’altro canto, il 57% dei partner ha avuto clienti il cui nome è stato sfruttato dai criminali, ma fortunatamente solo il 9% ha avuto successo. C’è il rischio che questa nuova tattica danneggi il rapporto tra partner e cliente?

La sicurezza cloud è una grossa area di crescita

Sempre più utenti finali migrano al cloud e, di conseguenza, i partner ritengono che il cloud pubblico sarà la più importante area di crescita per i propri clienti nel prossimo anno (21%).Sicurezza IoT (19%) e email security sono le altre due aree di crescita attesa.

Copia & Incolla: perché questo titolo? Perché i contenuti di questa categoria sono stati pubblicati SENZA ALCUN INTERVENTO DELLA REDAZIONE. Sono comunicati stampa che abbiamo ritenuto in qualche modo interessanti, ma che NON SONO PASSATI PER ALCUNA ATTIVITÀ REDAZIONALE e per la pubblicazione dei quali Tech Economy NON RICEVE ALCUN COMPENSO. Qualche giornale li avrebbe pubblicati tra gli articoli senza dire nulla, ma noi riteniamo che non sia corretto, perché fare informazione è un’altra cosa, e li copiamo ed incolliamo (appunto) qui per voi.