Canon: perché un’azienda sostenibile è un’azienda di successo

Sostenibilità e cambiamenti climatici sono i temi più discussi del momento. Da Adidas che vende 11 milioni di scarpe realizzate con la plastica degli oceani alla vendita di carne vegana che è aumentata del 451% negli ultimi quattro anni, è indubbio che il pensiero collettivo stia cambiando a livello mondiale. Mentre i fattori trainanti per i prodotti e gli stili di vita sostenibili sono spesso di natura etica o morale, esistono anche motivazioni pratiche che spingono le aziende ad adottare modalità di lavoro sostenibili.

Pensare in grande, partendo dalle piccole cose

Qualsiasi cambiamento che interviene nella gestione di un’azienda implica necessariamente un costo. La pratica sostenibile è un investimento al pari di qualsiasi altro. Ma il costo non deve essere insormontabile. Per esempio, la riduzione degli sprechi è probabilmente il metodo più semplice e ovvio per iniziare a impegnarsi in pratiche sostenibili, ed è praticamente gratuito. Dal 1990, gli uffici hanno compiuto notevoli progressi in questo campo. Dal riciclo delle lattine vuote alla sostituzione delle lampadine a incandescenza con le lampade a LED, le aziende hanno rielaborato o sviluppato nuovi processi che riducono la quantità di materie prime e rifiuti nella produzione dei beni.

Alcuni brand hanno enfatizzato questo approccio. Un ottimo esempio è The Edge, l’edificio ad Amsterdam in cui ha sede l’azienda Deloitte. È uno degli uffici più sostenibili al mondo e dispone di un sistema di illuminazione LED a consumo energetico tanto basso da poter essere alimentato tramite il collegamento a cavi Ethernet. I sensori misurano continuamente l’uso dello spazio, spegnendo automaticamente la luce quando una stanza è vuota. L’edificio è inoltre dotato di finestre più piccole sulla facciata rivolta a sud, che mantengono la temperatura interna più fresca in estate e più calda in inverno, così da ridurre le esigenze di riscaldamento e climatizzazione.

Naturalmente, l’investimento in un edificio simile non deve necessariamente essere il fine ultimo di tutte le aziende, anche se si dimostrerebbe indubbiamente redditizio nell’arco di alcuni anni. Ma non è solo una questione di investimenti; si tratta anche di protezione. Incrementando la sostenibilità, le organizzazioni non solo risparmiano in termini di costi energetici ma garantiscono il futuro della loro azienda. L’investimento in pratiche sostenibili consente alle aziende di anticipare le modifiche normative. Per esempio, il governo britannico si è impegnato a dimezzare il consumo energetico degli edifici sia nuovi che esistenti entro il 2030. Le aziende che adeguano gli spazi ufficio possono evitare di pagare sanzioni che, oltre a essere onerose, possono danneggiare la reputazione del brand, in tempi in cui i consumatori sono sempre più attenti alle tematiche ambientali.

Fallo per i tuoi clienti

In realtà, la sostenibilità sembra essere una delle tematiche che attualmente esercitano maggiore impatto sui conti di un’azienda. L’87% dei consumatori sarebbe disposto ad acquistare un prodotto, qualora l’azienda che lo realizza sostenga una causa che gli sta a cuore. Tre quarti dei consumatori (76%) non comprerebbero un articolo, se questo fosse fabbricato da un’organizzazione che agisce contro i loro principi. I consumatori preferiscono acquistare i prodotti dai marchi che ritengono stiano agendo secondo parametri di sostenibilità sociale o ambientale. Le organizzazioni devono quindi riflettere sulle loro pratiche sostenibili se vogliono cogliere i vantaggi di questo nuovo orientamento del mercato.

Ad esempio, l’azienda cosmetica Lush è famosa per il suo impegno a favore di esperienze di acquisto sostenibili. Recentemente, l’azienda ha aperto a Manchester un negozio in cui i prodotti sono totalmente privi di packaging. I clienti scelgono il cosmetico desiderato e lo portano a casa in una scatola di cartone riciclato. Tutti i prodotti sono al 100% vegetali e non vengono testati sugli animali. Le solide credenziali etiche del brand sono state recepite dai suoi clienti e l’azienda ha spinto sempre più in là i limiti di ciò che è commercialmente possibile. Nel 2018, Lush ha registrato un fatturato e degli utili da record. Questo dimostra il chiaro legame esistente tra sostenibilità e incremento dei rendimenti.

Non sono solo i venditori al dettaglio a poter cogliere questi vantaggi. Salesforce ha raggiunto il suo obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell’aprile 2017, garantendo ai suoi 150.000 clienti l’utilizzo di un servizio cloud a zero emissioni di CO 2 . La società ha recentemente installato il più grande sistema di riciclo dell’acqua in un grattacielo commerciale negli Stati Uniti e da 2 anni la sua sede centrale utilizza al 100% energie rinnovabili. I risultati finanziari dell’azienda, con un fatturato che negli ultimi 3 anni ha registrato una crescita continua del 24% – 26%, dimostrano che le iniziative green vengono recepite dai clienti e contribuiscono alla crescita eccellente dell’impresa.

Un richiamo per i talenti



Le pratiche sostenibili influiscono sull’acquisizione e l’assunzione di talenti. La ricerca ha scoperto che una migliore immagine del brand attrae più facilmente nuovi dipendenti. Il 76% dei millennial sceglie l’azienda in cui lavorare prendendo in considerazione il suo impegno sociale e ambientale mentre il 75% sarebbe disposto a rimanere per uno stipendio più basso, se lavorasse per un’azienda socialmente responsabile. Questo orientamento è alla base di una cultura del lavoro sana e di successo; la crescita di dipendenti impegnati e appassionati protegge la longevità di un’organizzazione, conducendola verso il successo.

La sostenibilità stimola la passione e la determinazione. Deloitte ha scoperto che il 73% dei dipendenti che hanno la percezione di lavorare per un’azienda motivata si impegna maggiormente nel suo lavoro. Le persone vogliono essere parte di qualcosa di positivo e più grande di loro. Vogliono essere felici di ciò che fanno ogni giorno. Quando i dipendenti sono pienamente coinvolti, sono disposti a dare di più all’azienda. Questo spiega perché l’introduzione di logiche di sostenibilità all’interno di un’azienda possa dimostrarsi tanto efficace a lungo termine.

Guardare il futuro



Le aziende che pensano che la sostenibilità serva solo ad accontentare il consiglio direttivo perdono l’opportunità di partecipare attivamente a un cambio di mentalità generazionale. Clienti, dipendenti e investitori sono desiderosi di interagire con brand che riflettono i loro obiettivi ecologici in modo positivo. Questo apre le porte non solo a nuove aziende che cercano di accedere al mercato ma offre anche alle organizzazioni consolidate l’opportunità di rivedere la loro posizione e aggiornare la loro strategia per renderla più aderente al mercato target. In entrambi i casi, il risultato finale è il benessere economico dell’azienda.

Le aziende devono solo ricordare che i clienti non si accontentano delle parole, vogliono vedere un reale slancio verso un futuro più ecocompatibile. Per essere certi che l’adozione della sostenibilità sia un successo, le organizzazioni devono garantire che venga inclusa all’inizio di ogni nuovo processo e che l’impegno sia costante. In questa prospettiva, le aziende avranno modo di cogliere infinite opportunità di crescita.

