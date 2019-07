Etiopia spegne la Rete, perché?

Governo Etiope ha bloccato l’accesso a Internet da rete fissa, mobile ed anche il servizio di messaggistica. In compenso la linea voce ha continuato a funzionare. Male e molto instabile, ma funzionava. In Italia se n’è parlato poco, ora la situazione sembra risolta e lentamente si sta tornando alla normalità, ma non è stata la prima volta e sicuramente non sarà neanche l’ultima. Ilda rete fissa, mobile ed anche il servizio di messaggistica. In compenso la linea voce ha continuato a funzionare. Male e molto instabile, ma funzionava.

Governo detiene il monopolio. Anche se non confermato pubblicamente, la ragione del blocco sembra essere stata gli esami scolastici. Proprio così. Per prevenire la possibilità che i ragazzi potessero recuperare materiale utile ai loro esami, materiale ufficiale filtrato da sedi istituzionali, e soprattutto per garantire così, sostengono, la giusta concentrazione allontanando pressioni psicologiche o inutili distrazioni, meglio spingere il "red button" e lasciare tutti senza Rete. Attraverso la Ethiopian Telecom Corp., unica compagnia telefonica, il.

Ovviamente l’intervento ha avuto un enorme impatto sulla società civile, frustrata dall’ennesima inutile limitazione, e nella business comunity. In aggiunta, giornalisti e osservatori internazionali hanno avuto enormi difficoltà nel seguire e capire l’andamento della situazione e latenze nel raccontare al mondo cosa stesse succedendo.

Netblocks.org, gruppo indipendente che monitora lo stato dei diritti e sicurezza digitale internazionale, rileva che a partire dallo scorso 24 giugno il 97% dei dispositivi presenti sul territorio etiope erano forzatamente disconnessi. Voci di residenti affermano che solo l’aeroporto e qualche ambasciata ha continuato ad avere connessione.

Si stima che l’interruzione forzata abbia causato un danno economico da 3,5 a 5 milioni di dollari al giorno ma che non rappresenta appieno la dimensione del danno. La maggior parte è rappresentata dalla ennesima occasione persa in termini di stabilità e credibilità per un Paese in via di sviluppo che cerca di attrarre aziende, società ed investimenti stranieri. Praticamente tutta la business comunity ha continui contatti e lavora in stretta collaborazione con partner esteri e queste continue interruzioni e forzati isolamenti di certo non aiutano. In parte il problema è infrastrutturale, connessione via satellite e via fibra ottica passante per Sudan e Djibuti controllata e gestita dal Governo, in parte politico.

Non c’è infatti riferimento ufficiale al tentato colpo di stato avvenuto tra sabato 22 e domenica 23 giugno che ha portato all’uccisione di diverse autorità, tra cui il Capo di stato maggiore delle forze etiopi e all’arresto di oltre 250 persone.

l’unico a bloccare l’accesso ad Internet. In passato Camerun, Chad, Somalia, Uganda e Zimbabwe hanno limitato, fino a chiudere completamente, l’accesso ai social ed a internet per motivi di ordine pubblico o durante eventi politici. L’ Etiopia è un paese virtuoso del continente Africano: secondo in termini di popolazione, sede della Unione Africana e stabile per crescita annua continua intorno al 10% ma purtroppo non èIn passato Camerun, Chad, Somalia, Uganda e Zimbabwe hanno limitato, fino a chiudere completamente, l’accesso ai social ed a internet per motivi di ordine pubblico o durante eventi politici.

Nonostante gli sforzi dell’attuale primo Ministro etiope di garantire e ripristinare uno stato di pace anche con le popolazioni vicine, vedi la pace siglata con l’Eritrea dopo un conflitto durato più di vent’anni, e di far crescere a livello internazionale l’immagine dell’Etiopia, l’accesso alla Rete ed ai social si attesta su una percentuale di penetrazione poco sopra il 15% ed attività di blocking e filtering presenti sul territorio ne limitano molto il trend futuro.

Un grande Paese in via di sviluppo e di continua stabilizzazione dovrebbe trovare nella Rete e nel libero accesso alle informazioni linfa vitale per la propria crescita e per la proiezione nel mondo delle proprie aziende e del proprio export, ma i processi di trasformazione digitale hanno avuto un impatto dirompente in un contesto in cui i processi analogici non erano ancora standardizzati. Tutto questo non può che generare atteggiamenti di confusione e paura nei confronti degli strumenti digitali che vengono percepiti, in caso di importanti eventi nazionali, non come risorsa per il controllo e la gestione, ma come minaccia contro la quale nulla si può, se non chiuderli.

Se da un lato la business comunity, culturalmente formata all’estero e positivamente contaminata dai nuovi processi di trasformazione digitale, è naturalmente predisposta all’utilizzo delle nuove tecnologie, dall’altro questa non trova risposta sul territorio da parte degli organi statali e dalle infrastrutture che si trovano nel mezzo del processo di trasformazione senza però avere basi solide di un passato organizzativo standardizzato. In Etiopia si guarda al futuro con grandi speranze e si affrontano temi importanti di trasformazione digitale e libertà di accesso alla Rete pur avendo, come supporto, una rete mobile che funziona perlopiù solo nella capitale e in altre grandi città e che, una volta fuori dai confini del Paese, smette di funzionare non permettendo neanche il roaming sul proprio numero.

Colui che sbaglia è colui che non fa niente, recita un famoso proverbio etiope. Malgrado la complessità delle problematiche che devono affrontare e malgrado gli errori che possono commettere per paura o mancanza di preparazione, l’Etiopia deve affrontare il problema della trasformazione digitale, e deve farlo in fretta, con la volontà di ampliare i propri orizzonti e di rivoluzionare i propri sistemi e la consapevolezza di chi ha tutto da imparare.