Data Literacy Project: un forum per una società più consapevole sui dati

Il Data Literacy Project, la community nata con lo scopo di rendere la società più vicina al tema dei dati, presenta il nuovo forum ufficiale in cui individui e organizzazioni possono interagire con leader e influencer del settore per condividere idee in grado di alimentare l’alfabetizzazione dei dati.

Competenza essenziale nella quarta rivoluzione industriale, la Data Literacy consente a tutti di fare domande sui dati, prendere decisioni e comunicare le proprie idee agli altri. Il Data Literacy Project, promosso dai soci fondatori Qlik, Accenture, Cognizant, Experian, Pluralsight, Chartered Institute of Marketing e Data to the People nell’ottobre 2018, mira a creare una società in grado di dialogare con i dati e pone l’alfabetizzazione al centro del successo individuale e organizzativo.

Questo forum ufficiale della community sarà l’epicentro della conversazione sull’alfabetizzazione dei dati, in cui le persone possono trovare risposte alle proprie domande, avviare discussioni su argomenti rilevanti, condividere suggerimenti e idee, e fornire il proprio supporto agli altri partecipanti, in direzione di un mondo guidato dai dati.

Recentemente è stato annunciato l’Advisory Board del Data Literacy Project, formato da esperti rilevanti del settore: Jordan Morrow, Qlik; Paul Malyon, Experian; Jane Crofts, Data To The People; Rahul Bhargava, MIT; Meri Rosich, VISA; Chantilly Jaggernauth, Millennials e Data; Ben Jones, Data Literacy, LLC; Alan Schwarz, DataPhi Communications, LLC.

Questi leader di pensiero saranno anche attivi sul forum per fornire consulenze strategiche a sostegno dei tre impegni del Progetto di Data Literacy:

Ispirare le principali aziende a livello globale per rendere l’alfabetizzazione dei dati un imperativo

Creare il più accessibile e completo ecosistema globale di risorse educative a favore dell’alfabetizzazione dei dati

Potenziare le istituzioni educative a livello internazionale per inserire l’alfabetizzazione dei dati nel curriculum scolastico

“Il nuovo forum della community aiuterà ulteriormente la nostra missione di creare una società più alfabetizzata”, ha dichiarato Jordan Morrow, presidente del comitato consultivo del progetto di alfabetizzazione dei dati e responsabile globale della alfabetizzazione dei dati di Qlik. “Mentre la community del Data Literacy Project continua a crescere, siamo entusiasti di fornire uno spazio che promuova conversazioni costruttive e ci consenta di diffondere il nostro messaggio sull’importanza dei dati per le persone in tutto il mondo”.

Il forum è online sul sito del Data Literacy Project.

