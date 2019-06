Retail Transformation: persone, aziende, tecnologie digitali

By

Sono sempre di più le occasioni in cui si sente utilizzare, più o meno a (s)proposito, il termine trasformazione digitale. Tuttavia, come spesso accade con parole e neologismi in qualche modo collegati alla tecnologia, la confusione sul reale significato di tali termini può portare ad errori interpretativi che sovente generano fraintendimenti sul senso profondo dei fenomeni che descrivono.

Il termine trasformazione digitale non fa eccezione ed è anzi paradigmatico di quanto possa essere rischioso confondere la natura di tale concetto con quella del concetto di digitalizzazione.

Confondere digitalizzazione e trasformazione digitale equivale, infatti, a compiere una sineddoche nella quale – una parte per il tutto – l’attenzione al tema eminentemente tecnologico della digitalizzazione non solo mette in secondo piano le dimensioni economica, psicologica e sociale, che sono invece connotanti della trasformazione digitale, ma non ne fa cogliere la reale natura.

La trasformazione digitale come rivoluzione di senso

Cosa vuol dire trasformazione digitale quindi? Il concetto, ovviamente, descrive l’impatto trasformativo, appunto, delle tecnologie digitali sulla società, sul business, sulle relazioni e su ogni aspetto della nostra vita. Trasformazione che non riguarda soltanto – come nella digitalizzazione – il modo in cui si fanno le cose, ma definisce un cambiamento più profondo, che agisce a livello di senso.

La sempre maggiore presenza di tecnologie digitali nella vita di ognuno, infatti, produce profondi impatti sui comportamenti, sui modelli relazionali, sulle dinamiche di comunicazione, sviluppando un processo di “rimediazione” dei comportamenti individuali e collettivi. Tale processo genera un vero e proprio cambiamento di senso in molti aspetti della nostra società. La pervasività dell’interazione digitale (dagli smart device come gli smart phone sempre più presenti nelle nostre vite ai social network, sui quali si sta progressivamente spostando una parte sempre più importante delle relazioni di ognuno) genera un cambiamento radicale nei comportamenti ed uno spostamento delle leve di valore e di scelta delle persone. Cambiamento tale da attivare un processo trasformativo che vede nel digitale un catalizzatore capace di generare trasformazione in tutti gli aspetti e gli ambiti della vita delle persone.

L’impatto della trasformazione digitale genera un processo di cambiamento che si basa su due elementi fondamentali: